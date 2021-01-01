«Забег обещаний» прошел в Вологде в первый день 2021 года

01.01.2021 [Спорт]

1 января в Вологде прошел «Забег обещаний». 60 жителей города разных возрастов преодолели дистанцию в 2021 метр, в честь Нового года. 

Спортсмены стартовали с Кремлевской площади, пробежали вдоль набережной до памятника 800-летия. На обратном пути маршрут пролегал через Кремлевский сад. Финишировали вологжане тоже на Кремлевской площади.

— Каждый участник забега написал на нагрудном номере самому себе обещание в 2021 году. Если цель будет достигнута, то организаторы смогут наградить участника. «Забег обещаний» — это проект, который объединил несколько стран, но зародился в России. Вологда присоединилась к нему впервые. Идея возникла спонтанно, на эмоциях после полумарафона «Бегущая Вологда», в котором приняли участие несколько сотен человек, — рассказал вологда.рф депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко.

По итогу забега выбраны победители среди детей, женщин и мужчин. Каждому вручили медали и подарки. Всем участникам также подарили новогодние сувениры в виде бычка.

Тэги: забег

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