В Вологодской области инспекторы ДПС помогли водителю, в машине которого закончилось топливо

Инспекторы ДПС накануне обнаружили на трассе Тотьма — Нюксеница — Великий Устюг ВАЗ-2110, который стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией.

— Подъехав к машине, госавтоинспекторы поинтересовались у водителя причиной вынужденной остановки. Молодой человек пояснил, что возвращаясь с учебы из Вологды в Великий Устюг, у него закончилось топливо, а до ближайшей заправки ехать ещё 42 километра, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Помимо водителя, в машине находилось ещё трое студентов. Владельца машины полицейские довезли до ближайшей автозаправочной станции и обратно. Студенты продолжили свой дальнейший путь к месту назначения.