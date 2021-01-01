Сход снега и льда с крыши дома в Шексне чудом обошелся без пострадавших

Утром 1 января с крыши дома № 6 по улице Пролетарской в Шексне сошел снег. Глыба рухнула прямо на скамейку у подъезда, сломав ее.

— В администрации поселка ситуацию оценили как крайне опасную и пояснили, что еще 28 декабря всем управляющим компаниям было направлено предписание о необходимости в кратчайший срок выполнить все работы по уборке наледей и сосулек, обеспечению безопасности проходов у жилых домов, — сообщает районная газета «Звезда»

По факту инцидента, как отмечает издание, будет проведена проверка.