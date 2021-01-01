В Вологде объявили конкурс фото «Праздничная прогулка»

01.01.2021 [Общество]

Администрация Вологды объявила о проведении конкурса фото «Праздничная прогулка». Его участникам предстоит сделать селфи на основных праздничных  площадках в центральной части Вологды - рядом с символами Нового года, арт-объектами и  фотозонами. Снимки нужно разместить в соцсетях с хэштегом #праздничнаяпрогулка35.

Фотографии нужно сделать на площади Революции, где установлены главная ель Вологды, кружевные снежинки,  арт-объект с дополненной реальностью «Зеркало». В списке объектов также Каменный мост, где появилось новое «звездное небо» и фотозона, Кремлевская площадь, где установлены две фотозоны: светящаяся ель и елочный шар, проспект Победы, где смонтирована фигура «Танцующая пара», бульвар на ул. Пирогова, который украшает большой новогодний шар.

— Для удобства участников разработана карта с маршрутом проекта «Праздничная прогулка», где указаны все точки для селфи. Итоги конкурса будут подведены 13 января 2021 года в канун Старого Нового года.  Победителя из числа участников выберет комиссия проекта, оценив креативность и качество фотографий.  Автору лучших селфи в локациях новогодней Вологды будет вручен приз, — сообщает пресс-служба городской администрации. 

Тэги: новый год, конкурс

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Сэкономили на всём, кроме себя: как вологодские чиновники распределили бюджет на 2021 год
Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете
Оперштаб сообщил о 16 новых случаях смерти от коронавируса в Вологодской области
В Вологде построенный для переселенцев из ветхого жилья дом признали аварийным
Мошенники на 13 тысяч рублей обманули череповчанина, заказавшего проститутку
Финансирование проекта «Народный бюджет» в Вологодской области в 2021 году увеличат на 100 млн рублей
Пенсионерка из Череповца перевела мошенникам более 3,5 млн. рублей
Утонувший дебаркадер, крокодил в сумке, вор в пододеяльнике: курьезы 2020 года в Вологодской области
Установлены личности погибших при пожаре в квартире на улице Ярославской в Вологде
Сотрудники реорганизуемого центра помощи детям-сиротам «СоДействие» в Вологде начали получать уведомления о сокращении
23.12.2020 [Общество]

Вологодским торговым центрам рекомендовали перед Новым годом перейти на круглосуточный режим работы

2341
0
30.12.2020 [Общество]

Дом обманутых дольщиков на улице Любецкой в Череповце планируют достроить в 2021-2022 годах

632
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Забег обещаний» прошел в Вологде в первый день 2021 года
В Вологодской области инспекторы ДПС помогли водителю, в машине которого закончилось топливо
Сход снега и льда с крыши дома в Шексне чудом обошелся без пострадавших
326 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
На территорию Музея фресок Дионисия в Кирилловском районе ночью забрела лиса
Утром 1 января водитель ВАЗа врезался в магазин в Великом Устюге
В Вологде объявили конкурс фото «Праздничная прогулка»
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

4236
0
01.01.2021 [БлогоVO]

Невероятная Новогодняя атмосфера царила сегодня новью во Фрязиновском парке во время празднования наступившего Нового года!

140
0
01.01.2021 [Обзор Прессы]

Январь вступает в силу: как изменится жизнь россиян с новогодней ночи

426
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика