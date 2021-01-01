В Вологде объявили конкурс фото «Праздничная прогулка»

Администрация Вологды объявила о проведении конкурса фото «Праздничная прогулка». Его участникам предстоит сделать селфи на основных праздничных площадках в центральной части Вологды - рядом с символами Нового года, арт-объектами и фотозонами. Снимки нужно разместить в соцсетях с хэштегом #праздничнаяпрогулка35.

Фотографии нужно сделать на площади Революции, где установлены главная ель Вологды, кружевные снежинки, арт-объект с дополненной реальностью «Зеркало». В списке объектов также Каменный мост, где появилось новое «звездное небо» и фотозона, Кремлевская площадь, где установлены две фотозоны: светящаяся ель и елочный шар, проспект Победы, где смонтирована фигура «Танцующая пара», бульвар на ул. Пирогова, который украшает большой новогодний шар.