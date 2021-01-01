В Череповецком районе семь человек получили травмы в ДТП

«Мерседес», «Рено» и «Киа» столкнулись на трассе «Вологда-Новая Ладога» в Череповецком районе. ДТП произошло днем 31 декабря.

Как сообщает отдел ГИБДД по Череповецкому району, 38-летний водитель «Мерседеса» во время обгона допустил занос машины, из-за чего произошло столкновение авто с «Рено Дастер» и «Киа Рио».

В результате аварии травмы получили 35-летняя пассажира «Мерседеса», а также пятилетняя девочка и годовалый мальчик, ехавшие в иномарке (все жители Ленинградской области). Пострадала 27-летняя уроженка Устюженского района, управлявшая «Киа», и три ее пассажира: двухлетний мальчик (также житель Устюженского района), 23-летняя девушка и 34-летний мужчина (жители Мончегорска).