В Череповце остановки общественного транспорта украсили новогодними открытками

10-метровый крытый остановочный павильон смонтировали на остановке «Дом торговли» в Череповце. Его и еще несколько остановок оформили в новогоднем стиле, украсив изображениями советских новогодних открыток.

«За предложение оформить остановки в стиле старых праздничных открыток спасибо нашим подписчикам! Сегодня подключим гирлянду, и будет смотреться еще красивее. После праздников новогоднее оформление уберем, остановка будет полностью прозрачной. Добавили новогоднего колорита и старой остановке по улице Набережной. Надеемся, что эти небольшие сюрпризы поднимут вам настроение!», — цитирует слова заместителя мэра по городскому хозяйству Артема Дмитриева gorodche.ru.