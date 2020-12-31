В Череповце остановки общественного транспорта украсили новогодними открытками

31.12.2020 [Общество]
В Череповце остановки общественного транспорта украсили новогодними открытками

10-метровый крытый остановочный павильон смонтировали на остановке «Дом торговли» в Череповце. Его и еще несколько остановок оформили в новогоднем стиле, украсив изображениями советских новогодних открыток.

«За предложение оформить остановки в стиле старых праздничных открыток спасибо нашим подписчикам! Сегодня подключим гирлянду, и будет смотреться еще красивее. После праздников новогоднее оформление уберем, остановка будет полностью прозрачной. Добавили новогоднего колорита и старой остановке по улице Набережной. Надеемся, что эти небольшие сюрпризы поднимут вам настроение!», — цитирует слова заместителя мэра по городскому хозяйству Артема Дмитриева gorodche.ru.

 

 

Тэги: остановки, новый год
Фото со страницы Артема Дмитриева

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