95-летняя пенсионерка погибла на пожаре в Череповецком районе

31.12.2020 [Общество]

Рано утром 31 декабря в деревне Верховье Череповецкого района сгорел жилой дом. На месте были обнаружены останки 95-летней хозяйки жилища.

По данным пресс-службы областного УМЧС, площадь пожара составила 115 квадратных метров, дом уничтожен огнём полностью. Повреждена наружная и внутренняя отделка, деревянная обрешетка кровли стоящей рядом хозпостройки.

— Сын собственницы рассказал, что его мать проживала одна, последний месяц болела, не могла самостоятельно передвигаться. Он последний раз посещал дом матери 30 декабря около 21 часа и топил печь в доме, — сообщает пресс-служба областного УМЧС. 

Рассматриваются две версии произошедшего: неисправность печного отопления или аварийный режим работы электропроводки. 

Тэги: гибель человека

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