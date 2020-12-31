Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

Житель Санкт-Петербурга больше года пытается возбудить уголовное дело против вологжанки Татьяны Охотниковой. Женщина с чужого аккаунта намекнула мужчине на то, что он педофил, перед многотысячной аудиторией одного из вологодских пабликов. При этом была использована выдуманная история о том, что Алексей Багманов совращал в переписке семиклассницу, посылая ей свои фото в обнаженном виде.

Просто Маша

11 июня 2019 года в группе "Онлайн Вологда" был размещен пост, в котором обсуждались необоснованные обвинения в педофилии.

Как всегда, под постом развернулись дискуссии, в которых активное участие принимала журналист Татьяна Охотникова. Женщина часто участвует в разного рода дискуссиях в интернете. Часто ее комментарии отличаются едкостью и необоснованными обвинениями в адрес разных людей. С этим в очередной раз столкнулся житель Санкт-Петербурга Алексей Багманов. Он также прокомментировал пост об обвинении одного из вологжан в педофилии. Если Татьяна Рафаиловна выступала в защиту мужчины, которого бывшая жена голословно обвиняет в сексуальных действиях по отношению к ребенку, то Алексей Багманов высказывался о том, что в ситуации надо более детально разбираться. Тут же комментатор получил ответ от некой Маши Ивановской, которая намекнула ему, что он, может быть, сам педофил, потому что якобы присылал ей свои фото в обнаженном виде. Алексей Багманов уверен, что под ником Маши Ивановской скрывалась Татьяна Охотникова, которая имеет к нему личную неприязнь. Мужчина обратился в правоохранительные органы, чтобы ее привлекли к ответственности за такое поведение.

"Я являюсь подписчиком социальной сети "Вконтакте" и регулярно просматриваю новости в групее "Онлайн Вологда", в связи с тем, что ранее я проживал в Вологде и интересуюсь жизнью города. 11 июня 2019 года в группе "Онлайн Вологда" в комметарии к публикации о защите прав обвиненного в педофилии мужчины я написал комментарий по этой теме. Затем обнаружил, что некий пользователь под псевдонимом Маша Ивановская в своих комментариях написала следующий текст, относящийся ко мне", - написал в своем заявлении в полицию Алексей Багманов.

"В следующем комментарии в этом же обсуждении данный пользователь "Маша Ивановская" предоставила скриншот фрагмента переписки от имени некоего Алексея и прикреплена фотография с моим изображением в обрезанном виде, где я якобы в обнаженном виде. Однако интимная часть заретуширована", - сообщил Алексей Багманов правоохранительным органам.

Он узнал данную фотографию, она была сделана в 2017 году в аквапарке Серена в Финляндии. Фотография находилась на странице его жены, однако там она выглядела немного по-другому. На фото Алексей в нижнем белье со своим сыном и его знакомой девочкой, в присутствии ее родителей.

То, что Алексей Багманов никому ничего не писал и тем более не присылал фото в обнаженном виде, было установлено 16 июля 2019 года оперуполномоченным ОУР УМВД России по городу Вологде, капитаном полиции Карплюк .

«В связи с отсутствием признаков состава преступления предусмотренного ч.3 ст. 132 УК РФ прошу передать материал проверки от 15 июля 2019 года в отделение дознания УМВД России по городу Вологде, так как по данному факту усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч1. ст. 128 УК РФ», — написал он в своем рапорте начальнику УМВД России по г. Вологде подполковнику полиции Дугинову Д. А.

Как с гуся вода

Статья 128 УК РФ - это статья о клевете. Уже шестой раз Алексей Багманов получает отказ в возбуждении уголовного дела по этой статье. Мужчина уверен: его оклеветали. Причем в ходе многочисленных проверок его подозрения в отношении Татьяны Охотниковой подтверждаются. Шесть раз отказы были пересмотрены прокуратурой и возвращены на детальную доработку. В первый раз правоохранительные органы даже не смогли допросить Охотникову. Она просто сказала, что не находится в Вологодской области. Прокуратура требовала провести лингвистическую экспертизу, установить, с какого компьютера писала "Маша Ивановская", допросить Охотникову и так далее. В ходе всех доработок были установлены интересные факты.

Так, осенью прошлого года делом занялся отдел "К", который сделал запрос в Ростелеком с целью уточнить, с какого IP-адреса писала "Маша Ивановская" и кем он используется. 5 ноября 2019 года Ростелеком сообщил, что IP-адреса использовались на оборудовании, установленном у абонента Охотниковой Татьяны.

Что самое интересное, страница под ником "Маша Ивановская" была зарегистрирована на номер бывшего председателя Вологодской областной организации союза журналистов России Ирины Лукиной.

13 августа 2020 года она пояснила дознавателю ОД УМВД России, что в 2014 году была председателем Вологодской областной организации союза журналистов России. Охотникова на тот момент была членом правления указанной организации. На тот момент у организации не было сайта, и Лукина попросила Охотникову создать аккаунт в социальной сети, чтобы выкладывать туда информацию от имени организации. Для этого понадобился номер телефона. Ирина Лукина дала номер, которым пользовалась сама. После того, как сайт был создан, Лукина попросила Охотникову удалить аккаунт, и та сказала, что удалила. Но позже появился фейк Маши Ивановской, о котором Ирина Лукина ничего не знала.

4 февраля 2020 года с Охотниковой все же были взяты объяснения. Она пояснила, что знакома с Багмановым Алексеем около 10 лет. "Лично никогда не виделись. Он является супругом дочери моего гражданского мужа. Около года с Багмановым не общаюсь по причине ссоры", - сообщила женщина в своих объяснениях.

Она не признает своей причастности к комментариям некоей "Маши Ивановской", уточняя, что его фотографии мог взять любой человек, так как они в свободном доступе. Но поделилась с правоохранительными органами видением ситуации.

"Маша Ивановская", по мнению Татьяны Рафаиловны, "пыталась своими комментарием показать Багманову, что в настоящее время с помощью социальных сетей можно обвинить любого человека во многом и все читатели поверят. ... Таким образом, она пыталась оправдать вологжанина и наглядно показать, что любого человека можно обвинить в преступлении. Никаких утверждений с ее стороны в комментарии о том, что это Багманов писал и присылал фото в голом виде не было".

В постановление об отказе в возбуждении уголовного дела УМВД России по городу Вологде от 13 августа 2020 года говорится о лингвистической экспертизе, которую проблематично провести, так как пост был удален из группы. Поэтому был направлен запрос в ООО "Вконтакте" о предоставлении всего контекста употребления подлежащих лингвистическому исследованию текстов комментариев пользователя с учетной записью в социальной сети "Маша Ивановская"

"Изучив скриншот указанной истории переписки, представленной Багмановым можно убедиться в том, что действия неустановленного лица не содержат признаков состава преступление, предусмотренного статье 128.1 УК РФ "Клевета". Исходя из диспозиции статьи основанием привлечения к уголовной ответственности по данному виду преступления является совершение действий, состоящих в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающего его репутацию. Распространяемые при клевете сведения должны в деталях либо в общих чертах характеризовать какой-либо конкретный факт, при этом они могут прямо указывать на событие или содержать косвенную информацию о нем. При этом порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной и политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики и т.д., которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица. В сообщении некоей Маши Ивановской неточные и предположительные высказывания", - говорится в документе.

Словесный понос

Сообщения вновь были отправлены на лингвистическую экспертизу. В конце декабря Алексей Багманов получил очередную бумагу из прокуратуры о том, что в УВД не дорабатывают материалы дела и не имеют права отказывать в возбуждении уголовного дела.

Сама же Татьяна Рафаиловна открыто говорит в социальных сетях, что все заявления для нее ничего не значат. Что она готовит интервью о работе сотрудников органов, которые якобы "ржут" над заявлениями Алексея Багманова.

Татьяна Охотникова, пользуясь своей безнаказанностью, продолжает кошмарить других людей в социальных сетях. Так, например, на нее было написано заявление в полицию от защитницы Ярославского сквера Марины Репиной, которая просили привлечь ее к ответственности за то, что она распространяет фейковые новости о распространении коронавируса в кругах активистов. Однако, защитникам так же пришел отказ, так как распространение фейка не касалось напрямую конкретно человека, который написал заявление. А Татьяна Рафаиловна отрицает свою причастность к распространении данной информации.

Проехалась эта замечательная женщина даже по людям, которые умерли. Так, она умудрилась оскорбить память умершего Вологодского писателя Владимира Ширикова,обзывая его в переписке с близкими ему людьми, назвав автора нескольких книг, бывшего председателя вологодского отделения союза писателей СССР , алкоголиком, умершим в ванной от передозировки.

В октябре 2020 года писатель Владимир Крупин, близкий друг Владимира Ширикова написал письмо для размещения его в публичном доступе, дав оценку действиям Татьяны Охотниковой

"Как жаль, что Шириков ушел из жизни совсем молодым и не может сам защититься от журналистского лая. Цитировать эту сверхциничную журналисту не буду, боюсь измараться в ее словесных испражнениях. Жалею только, что она принадлежит к женскому роду, будь она мужчина, не удержался бы от пощечинй. И знать не хочу, с чего сорвалось с цепи это женское отрольк, с чего лоно набрасывается не только на Ширикова, но и на его сына Дмитрия достаточно того омерзения, которое испытываешь при чтении ее словесного блуда, чтобы в ужасе отшатнуться от ее текстов".

К сожалению, мы не можем опубликовать весь словесный блуд Татьяны Охотниковой в социальных сетях, так как это займет слишком много места и будет нарушать все этические нормы. Но для примера прикладываем скриншоты того, как журналист газеты Хронометр, позволяет себе общаться с разными людьми.