Мать и двое детей погибли при пожаре в Кичменгско-Городецком районе

30.12.2020 [Общество]

42-летняя женщина, ее 14-летний сын и 13-летняя дочь погибли при пожаре в Кичменгско-Городецкого районе. Трагедия произошла в ночь на 30 декабря в деревянном строении, предназначенном для проживания рабочих на территории пилорамы вблизи деревни Сирино. Помещение полностью уничтожено огнем. 

— В результате проверочных мероприятий следователи СК России установили, что на момент пожара в помещении находилась женщина 1978 года рождения, работавшая у индивидуального предпринимателя сторожем, а также двое ее несовершеннолетних детей — дочь 2007 года рождения и сын 2006 года рождения, проживавшие в дер.Трофимово Кичменгско-Городецкого района. Останки тел погибших обнаружены около кроватей, —  сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

На месте следователями были изъяты фрагменты электропроводки и древесины, а также видеозаписи с камер пилорамы и с одного из домов в деревне Сирино. Точные причины гибели людей установят судебно-медицинские экспертизы и пожарно-техническая судебная экспертиза.  Допрошены сотрудники МЧС, а также владелец и работники пилорамы. Изъята документация о деятельности предпринимателя.

По предварительной информации очаг возгорания мог находиться внутри жилого помещения в месте расположения холодильника, у стены, разделяющей жилое помещение и холодный коридор.

 

 

 

 

Тэги: пожар, гибель людей

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