В Вологде в заброшенном доме обнаружили тело мужчины

В Вологде устанавливают личность мужчины, тело которого 16 декабря обнаружили в заброшенном доме на улице Колхозной, 11. Информация появилась в группе поисково-спасательного отряда "Ты не один" в соцсети.

Рост погибшего - 170-180 см, на вид от 30 до 50 лет, темные волосы, нормальное телосложение. Одет в светлую ветровку с темно-синими полосами, темные брюки, рубашку в клетку, коричневую футболку, белые кроссовки с синими полосами.

Отмечается, что мужчина мог приехать из другой области.

Всех, кто что-либо знает об умершем, просят сообщить об этом в полицию, либо по телефону 8 911 505 68 98 (волонтеры)