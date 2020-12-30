Волейболистки череповецкой «Северянки» провели шесть матчей за неделю

В Череповце с 24 по 29 декабря прошёл 6-й тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги "А". В город металлургов приехали команды из Москвы, Уфы и Южно-Сахалинска.

Череповецкая «Северянка» одержала пять побед в шести матчах. Четыре раза одержав победу над московским «Лучом», три игры завершились со счётом 3:0, и одна победа была добыта на тайм-брейке 3:2. 15:7, в пятой решающей партии. А так же обменялись победами с «Сахалином», с одинаковым счетом 3:1. Первый матч завершился в пользу девушек из Южно-Сахалинска, во втором череповчанки взяли реванш.

После шести туров череповецкая «Северянка» занимает первое место на Предварительном этапе Чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги "А". У череповецкого клуба 16 побед и 2 поражения в 18 матчах. Следующий тур пройдет уже после нового года, 14-17 января «Северянка» сыграет в Тюмени.