Из-за потепления в новогоднюю ночь на дорогах в Вологодской области образуется гололедица

В ночь с 31 декабря на 1 января в Вологодской области ожидается потепление, температура воздуха составит 0, -5 градусов по Цельсию.

— В последний день декабря и в новогоднюю ночь на Вологодчину продолжит поступать теплый влажный воздух. Натекание тепла на холодную поверхность создаст условия для возникновения гололедов. Гололедные явления ожидаются: днем 31.12 в западных, к вечеру 31.12 в центральных районах области, на дорогах будет возникать гололедица. В новогоднюю ночь зона гололедных явлений расширится дальше на восток и охватит еще большую территорию, в отдельных районах есть небольшая вероятность ледяных дождей, — сообщает Вологодский гидрометцентр.

1 января сохранится преимущественно облачная погода с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега, в западных районах — в виде дождя и мороси. Со 2 января температура воздуха постепенно начнет понижаться, смешанные осадки перейдут в снег.

По прогнозам синоптиков, в последующие дни новогодних каникул в регионе установится мягкая морозная погода.