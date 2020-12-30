Предпринимателя из Кадникова оштрафовали на 6 225 000 рублей за незаконную рубку леса

Суд огласил приговор предпринимателю из Кадникова, признанному виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

Как установлено судом, в период с 5 по 14 августа 2019 года подсудимый, с помощью бригады работников незаконно заготовил деревья различных пород в лесу недалеко от деревни Пирогово. Общий ущерб от его действий составил 6 225 576 рублей.

«Подсудимый вину не признал. Суду пояснил, что в июле 2019 года к нему на базу в г. Кадникове обратился незнакомый мужчина с просьбой срочно вырубить делянку, предъявил договор купли-продажи с абрисом, схемой и таксационным описанием, а также паспорт. Он с ним заключил договор подряда на вырубку древесины. После этого он пригласил на работу бригаду работников, которые стали вырубать лес, но на делянку приехали сотрудники полиции и задержали их. После этого подсудимый поехал в Вологду искать по месту прописки мужчину, с которым у него был заключен договор подряда, но на указанной улице не нашел такого дома. Умысла на незаконную рубку древесины у него не было, он стал жертвой мошенничества. С исковыми требованиями не согласен, так как вывез только одну машину дров», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд расценил доводы подсудимого о невиновности как средство защиты. Ксерокопию договора купли-продажи леса, которую предоставил обвиняемый, судебная экспертиза признала фиктивной. Вина мужчины подтвердилась показаниями свидетелей и другими доказательствами.

Приговором суда, который сейчас обжалуется адвокатом осуждённого, мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Он также должен возместить ущерб, причинённый его незаконными действиями.