Трамвай, у которого отказали тормоза в Череповце, прибыл в город в 1993 году

30.12.2020 [Общество]

В мэрии Череповца прокомментировали столкновение двух трамваев на остановке «Улица Суворова». Днем 29 декабря первый вагон выпускал пассажиров, в это время второй вагон, у которого отказали тормоза, въехал в первый. В аварии серьезно пострадала женщина, управлявшая одним из трамваев.

— Подвижной состав и инфраструктура держатся на энтузиазме сотрудников несколько десятилетий. Последний новый трамвай пришел в парк ещё в 1993 году. Это тот самый вагон, который скатился после отказа тормозов, — написал мэр Череповца Вадим Германов. 

По словам Германова, в 2021 году мэрия Череповца ожидает выделения средств из федерального бюджета по программе «Чистый воздух». Городу необходимо закупить новые вагоны, заменить пути и контактную сеть. Для выполнения всех этих работ потребуется около 4,5 миллиардов рублей. 

 

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