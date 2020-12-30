Трамвай, у которого отказали тормоза в Череповце, прибыл в город в 1993 году

В мэрии Череповца прокомментировали столкновение двух трамваев на остановке «Улица Суворова». Днем 29 декабря первый вагон выпускал пассажиров, в это время второй вагон, у которого отказали тормоза, въехал в первый. В аварии серьезно пострадала женщина, управлявшая одним из трамваев.

— Подвижной состав и инфраструктура держатся на энтузиазме сотрудников несколько десятилетий. Последний новый трамвай пришел в парк ещё в 1993 году. Это тот самый вагон, который скатился после отказа тормозов, — написал мэр Череповца Вадим Германов.

По словам Германова, в 2021 году мэрия Череповца ожидает выделения средств из федерального бюджета по программе «Чистый воздух». Городу необходимо закупить новые вагоны, заменить пути и контактную сеть. Для выполнения всех этих работ потребуется около 4,5 миллиардов рублей.