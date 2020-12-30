Жительница Шексны лишилась 275 тысяч рублей, согласившись пройти новогодний опрос от мошенников

37-летняя жительница Шексны стала жертвой мошенников. В социальной сети ей написал неизвестный, который представился работником банка, и предложил женщине пройти новогодний опрос. Для этого ей нужно было лишь ввести данные своей карты, включая код на обратной стороне. Выполнив условие, потерпевшая получила сообщение о списании с её кредитки 275 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области