В Череповце задержали мужчину, пытавшегося украсть джинсы из магазина

30.12.2020 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже одежды из торгового центра на проспекте Победы.

«Как выяснили росгвардейцы, один из посетителей центра проходил мимо магазина одежды. Мужчина схватил с выставочной витрины стопку джинсовых брюк и побежал к выходу из здания. Сумма ущерба составила более 22 тысяч рублей. Осознав, что скрыться не получится, нарушитель выбросил товар», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанным оказался 36-летний ранее судимый житель областной столицы. Он пояснил, что хотел продать украденное и уехать в Вологду. Его передали полицейским. Возбуждено уголовное дело.

Тэги: кража

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