Шесть человек получили травмы в столкновении «Хенде» и «Шкоды» в Вологде

30.12.2020 [Происшествия]
Шесть человек получили травмы в столкновении «Хенде» и «Шкоды» в Вологде

Вечером 29 декабря у дома № 18 по улице Преображенского в Вологде столкнулись две иномарки. 

По данным городского отдела ГИБДД, 46-летняя женщина за рулем «Хенде», проезжая перекресток улиц Преображенского и Петина, не предоставила преимущество «Шкоде» под управлением 42-летнего мужчины. Произошло столкновение, в результате которого две пассажирки «Хенде» с травмами госпитализированы. В ДТП также пострадали водитель и пассажир «Хенде», водитель и пассажирка «Шкоды». Им назначено амбулаторное лечение. 

Фото отдела ГИБДД по городу Вологде

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