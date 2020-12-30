Шесть человек получили травмы в столкновении «Хенде» и «Шкоды» в Вологде

Вечером 29 декабря у дома № 18 по улице Преображенского в Вологде столкнулись две иномарки.

По данным городского отдела ГИБДД, 46-летняя женщина за рулем «Хенде», проезжая перекресток улиц Преображенского и Петина, не предоставила преимущество «Шкоде» под управлением 42-летнего мужчины. Произошло столкновение, в результате которого две пассажирки «Хенде» с травмами госпитализированы. В ДТП также пострадали водитель и пассажир «Хенде», водитель и пассажирка «Шкоды». Им назначено амбулаторное лечение.