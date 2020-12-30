Угнанный от торгового центра в Вологде «Лексус» обнаружили в одном из гаражей благодаря «маячку»

30.12.2020 [Происшествия]

«Лексус» стоимостью более 3 млн рублей угнали в ноябре от торгового центра на Пошехонском шоссе в Вологде. Управлявшая автомобилем женщина отлучилась за покупками, закрыв авто, а когда вернулась, иномарки уже на месте не было.

— В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска областного и городского УМВД удалось обнаружить похищенный автомобиль. Он был спрятан в одном из арендованных гаражных боксов областной столицы, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Предполагаемых угонщиков — двух 35-летних мужчин — задержали в Пензе, куда они после неудачных попыток обнаружить установленное в «Лексусе» отслеживающее устройство отправились за новыми машинами. 

— Задержанными оказались ранее судимый 35-летний житель Санкт-Петербурга и ранее не судимый 35-летний житель Ленинградской области. В ходе допросов подозреваемые признались в совершении заранее спланированного преступления. Они рассказали, что в середине ноября с целью совершения крупной кражи прибыли в г. Вологду, арендовали квартиру и гаражный бокс. В течении трех дней готовились к совершению преступления, присматривая подходящее транспортное средство. Так, в вечернее время мужчины приехали к одному из торговых центров на ул. Пошехонское шоссе г. Вологды, где обратили внимание на женщину, которая подъехала на дорогой иномарке. Заранее распределив между собой роли, один из них подошел к автомобилю, а другой на расстоянии с помощью устройства стал считывать сигнализацию, — отмечают полицейские.

«Взломав» сигнализацию, злоумышленники получили доступ к иномарке и, выбрав удобный момент, уехали. «Лексус» поставили в заранее арендованный гараж. В поисках отслеживающего устройства мужчины частично разобрали авто, но обнаружить «маячок» так и не смогли, и в итоге решили временно покинуть город. Прибыв в Пензу, они решили похитить еще одну иномарку, однако были задержаны местными полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере). Подозреваемые допрошены и сейчас находятся под стражей в следственном изоляторе Пензы.  

Тэги: угон
Фото областного УМВД

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