Вологодская областная библиотека открылась после ремонта

30.12.2020 [Общество]
Вологодская областная библиотека открылась после ремонта

В Вологодской областной библиотеке завершился масштабный ремонт. В 2019 и 2020 годах на проведение работ было выделено почти 12 млн. рублей из областного бюджета. 

За два года были отремонтированы помещения библиотеки, куплена и установлена современная мебель. Информационные стенды и входы в помещения оформили графическими элементами в соответствии с фирменным стилем библиотеки. Теперь на первом этаже здания оборудована современная информационная панель с афишами мероприятий и сведениями о работе библиотеки. Уникальным объектом стал голографический экран – это панель для трансляции художественных полотен, фотоснимков, рисованных изображений. Переоборудованы аванзал (зал каталогов) с зонировананными пространствами, книжным выставкам, местами для индивидуальной и коллективной работы, конференц-зал, залы для чтения и культурно-просветительских мероприятий.

В короткие сроки разработан концептуальный дизайн-проект в виде преобразованного интерьера вестибюля, лестничного марша и универсального пространства на третьем этаже, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Тэги: библиотека им. Бабушкина

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