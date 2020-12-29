В Вологде директор управляющей компании подделывал протоколы собраний жильцов

50-летний директор группы управляющих компаний в Вологде подделывал протоколы общих собраний собственников многоквартирных домов, включив туда заведомо ложные сведения.

— Недостоверность информации заключалась в ложном сообщение о кворуме голосов, форме, времени и дате проведения общих собраний, а также вопросах их повестки. Уже в ходе допроса после предъявления доказательственной базы, собранной полицейскими, подозреваемый рассказал, что подделал документы в целях ускорения процесса перехода собственников многоквартирных домов на заключение прямых договоров по оплате горячего водоснабжения и отопления, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В отношении мужчины возбуждено семь уголовных дел по части 1 ст. 327 УК РФ (Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей в целях его использования). Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Теперь подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.