В Вологде директор управляющей компании подделывал протоколы собраний жильцов

29.12.2020 [Общество]

50-летний директор группы управляющих компаний в Вологде подделывал протоколы общих собраний собственников многоквартирных домов, включив туда заведомо ложные сведения.

— Недостоверность информации заключалась в ложном сообщение о кворуме голосов, форме, времени и дате проведения общих собраний, а также вопросах их повестки. Уже в ходе допроса после предъявления доказательственной базы, собранной полицейскими, подозреваемый рассказал, что подделал документы в целях ускорения процесса перехода собственников многоквартирных домов на заключение прямых договоров по оплате горячего водоснабжения и отопления, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В отношении мужчины возбуждено семь уголовных дел по части 1 ст. 327 УК РФ (Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей в целях его использования). Сейчас подозреваемый находится под  подпиской о невыезде.  Теперь подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.  

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