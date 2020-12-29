В Вологде разыскивают подозреваемого в краже велосипеда

В Вологде полицейские разыскивают подозреваемого в краже велосипеда из подъезда дома на улице Ленинградской. Инцидент произошёл в октябре 2020 года. Потерпевший оценил ущерб в 12 тысяч рублей.

«Приметы подозреваемого: рост 17-01-75 см, нормального телосложения, волосы длинные темные, был одет в серо-красно-синюю ветровку, черную жилетку, черные джинсы и черные кроссовки. Если Вы располагаете информацией о личности подозреваемого или его местонахождении, сообщите об этом в ближайший отдел полиции, либо позвоните по телефонам в Вологде: (8172) 76-52-14, 8-951-740-53-03 или „02“», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.