Череповецкая «Северсталь» разгромила нижнекамский «Нефтехимик»

Череповецкая «Северсталь» разгромила нижнекамский «Нефтехаимик» в Регулярного чемпионата КХЛ со счётом 7:2.

Самым результативным стал первый период, который завершился с минимальным преимуществом череповчан 3:2. Во второй трети матча Даниил Вовченко при игре в большинстве увеличил преимущество "желто-черных", а в заключительной двадцатиминутке Андрей Алексеев, Егор Морозов, у которого в этом матче дубль, и Владислав Провольнев сделали победу «Северстали» над «Нефтехимиком» и вовсе разгромной - 7:2.

Отметим что это самый крупный счёт в истории КХЛ между этими командами.

«Хорошая, уверенная победа. Спасибо ребятам! Как никогда спокойно стоялось на лавочке. Жалко, что Хабарову прилетело, немножко омрачило это победу. Очень дисциплинированно сыграли, забили свои голы. Жалко, что в начале такие качели были. Хорошо, что выровняли. Вернее, в свою сторону перевернули, и довели всё до победы», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северсталь» Андрей Разин.

«Северсталь» после этой победы поднялась на 5 место Западной конференции. В заключительном матче 2020 года череповчане завтра в гостях сыграют против ХК «Сочи».