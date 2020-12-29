Жителя Тарногского района, жестоко избившего собутыльника, приговорили к 9,5 годам колонии

29.12.2020 [Происшествия]

Суд огласил приговор 30-летнему жителю Тарногского района, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл в доме погибшего в деревне Струково вечером 5 июня 2020 года. Пьяный потерпевший и подсудимый поссорились, в ходе конфликта последний избил мужчину и не менее двух раз прыгнул ему на голову. От тупой травмы головы пострадавший скончался в больнице 15 июня.

«В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. По его словам, конфликт с потерпевшим у него произошел из-за того, что у него есть малолетняя дочь, а тот ранее отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При вынесении приговора суд учёл, что обвиняемый ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, и счёл это особо опасным рецидивом преступлений. С учётом непогашенной судимости, мужчине назначено наказание в виде девяти лет и шести месяцев колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: избиение, приговор

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