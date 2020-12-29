В Вологде построенный для переселенцев из ветхого жилья дом признали аварийным

29.12.2020 [Общество]

Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающим требованиям безопасности, в отношении бывшего директора ООО «СтройГруп-Регион». Дом, построенный фирмой в 2014 году на улице Алексинской для переселенцев из ветхого жилья, официально признали аварийным. 

— Выявлены расхождения в выполненных строительно-монтажных работах ООО «СтройГрупп-Регион» с проектной документацией по 10 разделам, в том числе отклонения наружного стенового ограждения от вертикали (от 33 до 266 мм), наличие трещин на фундаментных блоках, допущенная ошибка в расчетах фундамента привела к дефекту, создающему угрозу обрушения здания. К таким последствиям привело некачественное выполнение строительных работ, нарушение технологии строительных, в том числе подготовительных работ (нарушение строительных норм и правил), некачественная разработка проектной документации, несоответствие выполненных работ, в том числе удешевление строительства путем неисполнения работ по проекту, использование подрядчиком некачественного строительного материала, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Совокупность выявленных на данный момент неустранимых и критических дефектов позволяет сделать вывод о том, что основные несущие конструкции здания на Алексинской, 6 находятся в критическом (аварийном состоянии), что, как отмечают следователи,  «может создать угрозу жизни и здоровью проживающих людей».

О начале проверки по жалобам жильцов о нарушениях, допущенных при строительстве дома, региональное управление следственного комитета сообщило 8 декабря. Отмечалось, что глава СУ СК РФ по Вологодской области Эдуард Шрамко провел личный прием жильцов дома. 

NewsVo писал, что трехэтажный дом на 49 квартир был построен в рамках муниципального контракта, заключенного городскими властями с  ООО «СтройГрупп-Регион» в 2014 году. По договорам социального найма в него заселились вологжане, ранее проживавшие в ветхом и аварийном жилье. Практически сразу они стали выявлять строительные дефекты, мешающие нормальному проживанию в доме, выполненном из газосиликатного материала.

Иск с требованием обязать подрядчика устранить выявленные строительные дефекты поступил от МКУ "Градостроительный центр города Вологды" в Вологодский городской суд в 2017 году. Согласно материалам дела, жильцы еще тогда сообщали о трещинах на фасаде дома и внутри их квартир, о сквозных отверстиях в стенах между квартирами, о проблемах в работе вентиляции, выявленных ими дефектах при установке окон. ООО «СтройГруп-Регион» заявленные требования отклонил, заявив, что "часть недостатков не является гарантийными, вызваны ненадлежащей эксплуатацией, по требованию заложить сквозное отверстие необходимо определенное время для решения технических вопросов и согласований". Суд обязал подрядчика в течение 30 дней устранить недостатки.

Справка 

По данным базы Контур.Фокус, ООО «СтройГрупп-Регион» было зарегистрировано в Вологде в 2013 году, учредителем фирмы был бизнесмен Михаил Золотов, владелец магазина «Идеи для дома» (с августа 2017 года учредителем числится Илья Пирогов). В период с 2013 по 2017 год фирма выиграла несколько крупных госконтрактов на строительство жилья для переселенцев из аварийного жилья, а также для детей-сирот. Кроме того, фирма Золотова выиграла контракт на строительство школы в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района. Этот объект должны были возвести к 31 мая 2016 года, но строительство было заморожено, по информации областного правительства, из-за проблем с документацией. Потом на стройке появился стенд, где сроком окончания работ была обозначена дата 31 июля 2017 года. Работы возобновились в июне 2017 года, подрядчик обещал, что до конца 2017 года школа будет построена. Однако потом срок сдачи объекта вновь перенесли на июль 2018 года. В итоге школу открыли только в ноябре 2018 года. 

В настоящий момент ООО «СтройГрупп-Регион» находится в стадии банкроства. В сентябре 2018 года на предприятии была введена процедура наблюдения, с марта 2019 года начато конкурсное производство. 

 

Тэги: дома для переселенцев, аварийное жилье, уголовное дело

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