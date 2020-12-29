15 минут онлайн-общения с Дедом Морозом из Великого Устюга обойдутся родителям в 10 тысяч рублей

Российский Дед Мороз из Великого Устюга в условиях пандемии предлагает новую услугу – общение онлайн. Как выяснил NewsVo, родителям малышей это будет стоить 10 тысяч рублей за 15 минут.

– Уникальная возможность побывать в сказке, познакомиться с главным волшебником страны и его помощниками, сейчас можно не выходя из дома в новой программе «Сказка онлайн», – говорится в объявлении на странице зимнего волшебника в соцсети.

Клиентам предлагается выбрать удобный для них способ видеосвязи: Whatsapp, Skype или Zoom.

– Волшебство, да и только! – говорится в объявлении. – Наряжайте скорее ёлочки, украшайте дом, приготовьте вопросы Деду Морозу, разучите стихи и песни, собирайтесь большими дружными семьями у мониторов... и ждите в гости чудеса!!!

Тем временем в Вологде пригласить Деда Мороза со Снегурочкой в гости стоит от 500 рублей и выше. Есть Дед Мороз-альпинист – от 3 тысяч рублей – он сможет войти в окно, спустившись с крыши. В условиях пандемии возможно поздравление на улице, а также можно вызвать «Деда Мороза со справочкой» – имеется в виду наличие справки на антитела, которая подтверждает, что актёр уже переболел коронавирусом.