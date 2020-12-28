Череповчанин украл телефон собутыльника под предлогом прослушивания музыки

В Череповце суд огласил приговор местному жителю Ш., признанному виновным в краже телефона у случайного знакомого. Инцидент произошёл в сентябре 2020 года. Потерпевший Ч. познакомился с подсудимым на берегу реки Шексны, где они отдыхали и пили пиво.

«Новые знакомые так подружились, что гражданин Ч. позвал гражданина Ш. в гости к другу продолжить общение. В гостях гражданин Ш., недолго думая, попросил у Ч. его новенький сотовый телефон, якобы послушать музыку, пока он курит на лестничной площадке. Доверяя своему новому другу, гражданин Ч. отдал свой телефон гражданину Ш. Больше в тот день никто не видел ни гражданина Ш., ни этот телефон», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры

Обвинеямый признал вину и пояснил, что продал телефон в скупку за пять тысяч рублей. Приговором суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Он также должен выплатить потерпевшему 34 тысячи рублей компенсации материального ущерба. Приговор не вступил в законную силу.