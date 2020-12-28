В Бабаево суд на 10 тысяч рублей оштрафовал подростка, который обматерил полицейских в магазине

28.12.2020 [Происшествия]

В Бабаево суд назначил наказание 16-летнему местному жителю, признанному виновным в оскорблении представителей власти.

По материалам дела, инцидент произошёл в одном из магазинов города 23 августа 2020 года. Пьяный обвиняемый в неприличной форме и в присутствии других посетителей оскорбил полицейских, пресекавших совершение им мелкого хулиганства.

«При проведении следственных действий юноша признал себя виновным, раскаялся в содеянном, принес извинения сотрудникам полиции. Дело поступило мировому судье с ходатайством следователя о прекращении уголовного дела и назначении подростку меры уголовно-правого характера в виде судебного штрафа», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

С учётом мнения сторон, суд прекратил уголовное дело в отношении юноши и назначил ему наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: оскорбление представителя власти, наказание, штраф

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