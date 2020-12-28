На кладбище в Устюжне вандалы осквернили несколько могил

В Устюжне в полицию поступило заявление об акте вандализма на Казанском кладбище.

— Изверги зверски глумились над могилами: с корнем вырывали памятники и вазоны, разбрасывали цветы, портили фотографии и ходили по захоронениям ногами. От рук вандалов пострадали семь могил. Специалисты городской администрации по возможности памятники поставили в должное положение, но, естественно, теперь они требуют ремонта или замены, — пишет районная газета «Вперед».

Полицейские обратились с просьбой к родственникам людей, захоронения которых пострадали, обратиться с письменными заявлениями по факту случаев вандализма.

Ранее NewsVo сообщал, что в начале декабря в микрорайоне Прилуки в Вологде вандалы уронили новогоднюю ёлку, в октябре испортили пятиметровый портрет писателя Василия Белова на улице Фрязиновской, в августе нарисовали свастику на памятнике Ленину.