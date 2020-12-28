Фильм «Сентенция», посвящённый писателю Варламу Шаламову, вышел в прокат в декабре

Российская драма «Сентенция» вышла в прокат в кинотеатрах страны в декабре этого года. Фильм режиссёра-дебютанта Дмитрия Рудакова рассказывает о последних годах жизни писателя.

– Прошедший ГУЛАГ поэт и писатель Варлам Шаламов, автор «Колымских рассказов», тихо угасает в доме престарелых, но до последнего продолжает творить. Двое его самых пылких последователей пытаются собрать его творчество воедино и расшифровать каждое слово, – говорится о фильме на сайте Кинопоиск.

Варлама Шаламова в этом фильме играет актёр Александр Рязанцев, снимавшийся ранее в сериалах «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Мастер и Маргарита» Бортко, «Крик совы» и многих других.

В фильме также снимались актёры Павел Табаков, Федор Лавров и Иван Краско.

По словам кинокритика Антона Долина, название фильма «Сентенция» позаимствовано из шаламовского рассказа 1965 года. При этом сам фильм не является его экранизацией.

– Там герой, чувствуя, что теряет человеческие черты — постоянная тема прозы Шаламова, — вдруг выуживает из памяти слово, «вовсе непригодное для тайги», и оно становится для него ключом к внутренней свободе и «великой радости».

Подробный обзор фильма можно прочитать в материале «Сентенция» — почти абстрактный фильм о последних днях (или месяцах? или годах?) Варлама Шаламова Первая картина об авторе «Колымских рассказов» без ГУЛАГа на экране на сайте Медузы.