На Советском проспекте в Череповце загорелся автобус

Рано утром 28 декабря на стоянке у дома № 141 по Советскому проспекту в Череповце загорелся автобус.

«Женщина поставила автобус на прогрев и ушла. Когда подошел водитель, автобус уже горел открытым пламенем. Скорее всего, замкнуло электрику в подогревателе мотора. Пострадавших нет», — рассказал официальному сайту Череповца начальник второго отряда противопожарной службы Андрей Горчаков.

По данным пресс-службы областного УМЧС, в результате инцидента никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.