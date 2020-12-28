На Советском проспекте в Череповце загорелся автобус

28.12.2020 [Происшествия]

Рано утром 28 декабря на стоянке у дома № 141 по Советскому проспекту в Череповце загорелся автобус. 

«Женщина поставила автобус на прогрев и ушла. Когда подошел водитель, автобус уже горел открытым пламенем. Скорее всего, замкнуло электрику в подогревателе мотора. Пострадавших нет», — рассказал официальному сайту Череповца начальник второго отряда противопожарной службы Андрей Горчаков.

По данным пресс-службы областного УМЧС, в результате инцидента никто не пострадал, причина возгорания устанавливается. 

Тэги: пожар

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