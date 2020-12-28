Жильцов дома №3 по улице Мальцева в Вологде оштрафовали на 15 тысяч рублей за пластиковые окна

Собственника одной из квартир дома №3 по улице Мальцева в Вологде оштрафовали на 15 000 рублей за то, что он заменил исторические окна на пластиковый стеклопакет. Об этом сообщил Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области.

– В отношении собственника одной из квартир дома, где проведена замена исторического окна на пластиковый стеклопакет, составлен протокол об административном правонарушении. Постановлением Вологодского городского суда собственник квартиры признан виновным и привлечен к уплате административного штрафа. В настоящее время Комитет готовит исковое заявление о понуждении собственника о приведении облика объекта культурного наследия в первоначальный вид, в соответствии с действующим законодательством в области охраны объектов культурного наследия.

Как пояснили NewsVo в Комитете по охране объектов культурного наследия, «Дом жилой (деревянный), XIX в.», расположенный по адресу: Вологда, ул. Мальцева, д. 3 был поставлен под государственную охрану ещё в 1974 году.

В соответствии с действующим законодательством любые работы на объекте культурного наследия – будь то консервация, ремонт, реставрация или приспособление объекта для современного использования – должны проводить только те организации, которые имеют специальную лицензию на осуществление деятельности по сохранению памятников культурного наследия.

Помимо оплаты штрафа, с жильцов через суд будут требовать убрать пластиковые окна и вернуть на место старые деревянные рамы. В случае, если старые деревянные рамы уже выбросили, владельцам помещения придется заказывать в реставрационной мастерской деревянные окна с той же расстекловкой и другими элементами, которые были ранее.

– В настоящее время Комитет готовит исковое заявление о понуждении собственника о приведении облика объекта культурного наследия в первоначальный вид, в соответствии с действующим законодательством в области охраны объектов культурного наследия, – говорится в сообщении.

Историческая справка

Дом мещанки Макаушкиной построен в 1900 году. Экскурсоводы в первую очередь обращают внимание туристов на его необычную форму - это пятиугольник.

При реставрации дома в 1974 году, в его фундаменте была найдена бутылка с запиской следующего содержания: «Благослови Господи! 1900 года апреля 17 дня начата постройка сего дома, принадлежащего вологодской мещанке Александре Дормидонтовне Макаушкиной. Строитель был муж её, Александр Фёдорович Макаушкин, подрядчик каменных работ Бородкин, и плотничных Михаил Кузенков. Торгующий по предпринимательству 2-го разряда в Вологде в Светлом ряду Александр Фёдорович Макаушкин. город Вологда, 1900 год, апрель».