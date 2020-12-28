361 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

28.12.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 361 новый случай коронавирусной инфекции, 375 человек выздоровели, четверо умерли. Такие данные 28 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 22 374 пациентам. Большая часть из них — 17 601 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 395 случае.

Ранее NewsVo сообщал, что вологодским торговым центрам рекомендовали перед Новым годом перейти на круглосуточный режим работы. Из-за праздников ожидается увеличение количества покупателей. 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологодская радиоведущая Арина Карельская погибла в Москве
В Вологде скончалась роженица с коронавирусом
Двух вологодских призывников, которых неожиданно признали годными, отпустили из военкомата
Тела пропавших охотников обнаружили в лесу в Нюксенском районе
В Вологде призывника, который зашел в военкомат отдать результаты анализов, отправляют в армию
Бизнесмена оштрафовали на 20 тысяч рублей за незаконную перепланировку фасада бани на улице Мира в Вологде
На площади Революции в Вологде установили 20-метровую искусственную ель
В Череповце экс-начальника отдела вневедомственной охраны осудили за взятку в 1,8 млн рублей
Оперштаб сообщил о 16 новых случаях смерти от коронавируса в Вологодской области
Как на острове: жители улицы Бережок в Соколе требуют построить к ним дорогу
22.12.2020 [Общество]

Как на острове: жители улицы Бережок в Соколе требуют построить к ним дорогу

2148
0
23.12.2020 [Общество]

На Набережной VI армии в Вологде вторую неделю льет из водопроводного колодца

1307
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде разыскивают возможных жертв мужчины, подозреваемого в покушении на изнасилование
В новогоднюю ночь в Вологде не будет праздничных мероприятий
Фильм «Сентенция», посвящённый писателю Варламу Шаламову, вышел в прокат в декабре
В Вологде объявили аукцион по поиску подрядчика на строительство школы на улице Возрождения
Проезд в автобусах Вологды в новогоднюю ночь будет бесплатным
На Советском проспекте в Череповце загорелся автобус
Жильцов дома №3 по улице Мальцева в Вологде оштрафовали на 15 тысяч рублей за пластиковые окна
 
22.12.2020 [Общество]

Как на острове: жители улицы Бережок в Соколе требуют построить к ним дорогу

2148
0
27.12.2020 [БлогоVO]

Сегодня у памятника адмиралу Кузнецову был замечен мужчина, занятый ремонтными работами. Всего полчаса потребовалось, чтобы доска была заменена

534
0
28.12.2020 [Обзор Прессы]

Тотальная недостоверность. Из Чагодощенского района идут ложные отчеты о состоянии медучреждений

181
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика