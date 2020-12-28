361 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 361 новый случай коронавирусной инфекции, 375 человек выздоровели, четверо умерли. Такие данные 28 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 22 374 пациентам. Большая часть из них — 17 601 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 395 случае.

Ранее NewsVo сообщал, что вологодским торговым центрам рекомендовали перед Новым годом перейти на круглосуточный режим работы. Из-за праздников ожидается увеличение количества покупателей.