Череповчанин ударил бывшую жену ножом в живот из-за громкой музыки

28.12.2020 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор мужчине, который ранил бывшую жену ножом в живот. 

Инцидент произошел 8 октября этого года в квартире на улице Центральной в Череповце. Подсудимый и его бывшая супруга, оба в состоянии алкогольного опьянения, поссорились. Причиной конфликта стало то, что женщина громко включила музыку на телефоне и портативной колонке, а на просьбы подсудимого выключить музыку отреагировала, сделав еще громче. Тогда череповчанин взял нож и ударил им женщину в живот.

— Потерпевшая в суде показала, что брак между ней и подсудимым расторгнут в 2019 году, но живут они вместе бывшим мужем и тремя общими малолетними детьми. Отношения между ними хорошие. В тот день они выпивали дома с мужем и подругой. Она простила супруга, намерена дальше с ним жить. Подсудимый — хороший отец, фактически является единственным кормильцем. Ранее никогда за нож не хватался, не угрожал ей, она его не боится, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Свидетельница, подруга потерпевшей, также пояснила, что музыка действительно играла громко, причем звучала одна и та же песня.  Ранее женщина никогда не видела, чтобы подсудимый хватался за нож.

Суд назначил череповчанину наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу.  

Тэги: пьянка, напал с ножом

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