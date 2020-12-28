Череповчанин ударил бывшую жену ножом в живот из-за громкой музыки

В Череповце суд вынес приговор мужчине, который ранил бывшую жену ножом в живот.

Инцидент произошел 8 октября этого года в квартире на улице Центральной в Череповце. Подсудимый и его бывшая супруга, оба в состоянии алкогольного опьянения, поссорились. Причиной конфликта стало то, что женщина громко включила музыку на телефоне и портативной колонке, а на просьбы подсудимого выключить музыку отреагировала, сделав еще громче. Тогда череповчанин взял нож и ударил им женщину в живот.

— Потерпевшая в суде показала, что брак между ней и подсудимым расторгнут в 2019 году, но живут они вместе бывшим мужем и тремя общими малолетними детьми. Отношения между ними хорошие. В тот день они выпивали дома с мужем и подругой. Она простила супруга, намерена дальше с ним жить. Подсудимый — хороший отец, фактически является единственным кормильцем. Ранее никогда за нож не хватался, не угрожал ей, она его не боится, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Свидетельница, подруга потерпевшей, также пояснила, что музыка действительно играла громко, причем звучала одна и та же песня. Ранее женщина никогда не видела, чтобы подсудимый хватался за нож.

Суд назначил череповчанину наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу.