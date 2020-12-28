Хоккейная «Северсталь» проиграла финскому «Йокериту» со счетом 4:3

Уступая 0:3 уже к девятой минуте матча в Хельсинки против «Йокерита», череповчане не сдались и ещё до первого перерыва смогли сократить своё отставание до минимума. Сначала Игорь Гераськин вернул «Северсталь» в игру, а за тем незадолго до первого перерыва Александр Петунин сделал счет 2:3.

Второй период прошёл без заброшенных шайб, а на старте третьего Даниил Вовченко сделал счёт 3:3. В дальнейшем голов зрители не увидели ни в оставшееся время третьего периода, ни овертайме. В серии же послематчевых буллитов чуть больше повезло финнам. 4:3, победу «Йокериту» принес гол Йессе Йознсуу.

«Северсталь» сейчас занимает 7 место Западной конференции. До конца года череповчане проведут ещё 2 матча, завтра дома против «Нефтехимика». И в среду, в гостях, с ХК «Сочи».

