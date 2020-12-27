Мошенники на 13 тысяч рублей обманули череповчанина, заказавшего проститутку

27.12.2020 [Происшествия]

В Череповце мошенники на 13 тысяч рублей обманули 38-летнего мужчину, который хотел вызвать проститутку.

Потерпевший пояснил, что нашёл объявление об оказании интимных услуг в интернете. Когда он позвонил по указанному номеру, собеседник убедил мужчину перевести ему деньги, чтобы подтвердить свою платёжеспособность.

«В общей сложности череповчанин перевел несколькими суммами 13 тысяч рублей. После чего абонент перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют информацию, по материалам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Всего за сутки полицейские зарегистрировали пять заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила 56 тысяч рублей.

Тэги: дистанционное мошенничество, проституция

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологодская радиоведущая Арина Карельская погибла в Москве
В Вологде скончалась роженица с коронавирусом
Двух вологодских призывников, которых неожиданно признали годными, отпустили из военкомата
Тела пропавших охотников обнаружили в лесу в Нюксенском районе
В Вологде призывника, который зашел в военкомат отдать результаты анализов, отправляют в армию
Бизнесмена оштрафовали на 20 тысяч рублей за незаконную перепланировку фасада бани на улице Мира в Вологде
На площади Революции в Вологде установили 20-метровую искусственную ель
В Череповце экс-начальника отдела вневедомственной охраны осудили за взятку в 1,8 млн рублей
Как на острове: жители улицы Бережок в Соколе требуют построить к ним дорогу
Уровень коллективного иммунитета жителей Вологодской области к коронавирусу оценили в 7%
26.12.2020 [Общество]

360 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области

1059
0
25.12.2020 [Общество]

Двух вологодских призывников, которых неожиданно признали годными, отпустили из военкомата

3848
0
25.12.2020 [Общество]

Госконтракт на строительство первого участка улицы Поэта Романова в Вологде выиграло ООО «Строймост»

1734
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мошенники на 13 тысяч рублей обманули череповчанина, заказавшего проститутку
Оперштаб сообщил о 16 новых случаях смерти от коронавируса в Вологодской области
Житель Шексны пострадал при пожаре в собственной квартире
Житель Белозерска украл 22 тысячи рублей с банковской карты собутыльника
Финансирование проекта «Народный бюджет» в Вологодской области в 2021 году увеличат на 100 млн рублей
Изделия новой кружевной фабрики в Вологде высоко оценили в региональном департаменте культуры
Выставка гобеленов Светланы Синяевой и керамики Евгении Арсеньевой открылась в Череповце
 
22.12.2020 [Общество]

Как на острове: жители улицы Бережок в Соколе требуют построить к ним дорогу

1936
0
27.12.2020 [БлогоVO]

Сегодня у памятника адмиралу Кузнецову был замечен мужчина, занятый ремонтными работами. Всего полчаса потребовалось, чтобы доска была заменена

218
0
26.12.2020 [Обзор Прессы]

Земляки: Игорь Ручин

387
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика