Мошенники на 13 тысяч рублей обманули череповчанина, заказавшего проститутку

В Череповце мошенники на 13 тысяч рублей обманули 38-летнего мужчину, который хотел вызвать проститутку.

Потерпевший пояснил, что нашёл объявление об оказании интимных услуг в интернете. Когда он позвонил по указанному номеру, собеседник убедил мужчину перевести ему деньги, чтобы подтвердить свою платёжеспособность.

«В общей сложности череповчанин перевел несколькими суммами 13 тысяч рублей. После чего абонент перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют информацию, по материалам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Всего за сутки полицейские зарегистрировали пять заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила 56 тысяч рублей.