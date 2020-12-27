Оперштаб сообщил о 16 новых случаях смерти от коронавируса в Вологодской области

За сутки в Вологодской области выявили 357 новых случаев коронавирусной инфекции, 370 человек выздоровели, 16 умерли. Такие данные 27 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 22 013 пациентам. Большая часть из них — 17 226 человека — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 391 случае.

Ранее NewsVo сообщал, что вологодским торговым центрам рекомендовали перед Новым годом перейти на круглосуточный режим работы. Из-за праздников ожидается увеличение количества покупателей.