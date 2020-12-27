Житель Шексны пострадал при пожаре в собственной квартире

27.12.2020 [Происшествия]

Днём 26 декабря поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Молодёжной в Шексне. Загорелась двухкомнатная квартира на четвёртом этаже. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Сгорела внутренняя отделка балкона, обуглена мебель на кухне.

«Был спасен собственник квартиры, мужчина 1978 года рождения. Госпитализирован с диагнозом «ожог верхних дыхательных путей», — сообщает пресс-служба управления МЧС по Вологодской области

Пожар произошёл по вине 42-летнего пострадавшего из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

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