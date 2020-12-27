Житель Белозерска украл 22 тысячи рублей с банковской карты собутыльника

27.12.2020 [Происшествия]

В Белозерске полицейские раскрыли кражу с банковской карты 42-летнего местного жителя. Сумма ущерба составила около 22 тысяч рублей.

Выяснилось, что картой расплачивались в магазинах города. По записям видеонаблюдения из торговых точек сыщики установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Белозерска. Мужчину задержали.

«Задержанный пояснил, что отдыхал в компании друзей у своего приятеля. Когда спиртное закончилось, он попросил его сходить в магазин за добавкой, дав свою банковскую карту. Вернувшись, подозреваемый отдал покупки, а банковскую карту оставил у себя, рассчитывая на то, что друг о ней не вспомнит, так как был сильно пьян. Позже, в различных магазинах города молодой человек совершал покупки по карте приятеля, оплачивая товар на кассе бесконтактным способом», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.

Тэги: кража, банковская карта

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