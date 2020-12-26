Финансирование проекта «Народный бюджет» в Вологодской области в 2021 году увеличат на 100 млн рублей

26.12.2020 [Экономика]

1,5 тысячи заявок на участие в проекте "Народный бюджет" в 2021 году подали из всех районов Вологодской области. При этом наибольшую активность показали жители Вологодского, Великоустюгского и Тотемского районов.

«Изначально на финансирование проекта из областного бюджета было предусмотрено 170 миллионов рублей, но мы видим колоссальную активность вологжан, которые год от года увеличивают количество заявок. Поэтому сегодня я принимаю решение увеличить объем поддержки до 270 миллионов рублей», — подчеркнул глава региона Олег Кувшинников. 

Проект стартовал еще в 2015 году. Он предусматривает участие населения, бизнеса, местных властей и областного бюджета в реализации инициатив местных жителей. Тогда на получение областного софинансирования заявилось всего 74 проекта. Год от года количество заявок и объемы поддержки росли. В 2019 году доля софинансирования со стороны региона выросла с 50% до 70%. 

Тэги: народный бюджет

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