Изделия новой кружевной фабрики в Вологде высоко оценили в региональном департаменте культуры

26.12.2020 [Культура]

23 декабря в Вологде прошло заседание Художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Вологодской области при Департаменте культуры и туризма области. На совете были рассмотрены 28 изделий в технике ручного кружева, выполненных работниками ООО «Кружевная фабрика «Северные узоры».

– Члены худсовета отметили высокий уровень исполнения представленных изделий, – сообщает cultinfo.ru со ссылкой на Департамент культуры и туризма. – Вся продукция получила статус изделий народных художественных промыслов Вологодской области и будет рекомендована к присвоению статуса изделий НХП признанного художественного достоинства на федеральном уровне.

Напомним, кружевная фабрика «Северные Узоры» открылась в Вологде осенью 2018 года. Здесь работают 12 кружевниц, которые получили образование в Губернаторском колледже народных промыслов по специальности «Кружевница ручного кружевоплетения» и много лет проработали на кружевных производствах.
 

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