Пенсионерка из Череповца перевела мошенникам более 3,5 млн. рублей

26.12.2020 [Происшествия]

61-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников. Она пояснила, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции Москвы. Он сказал, что кто-то пытается перевести деньги с её счёта на счёт в Ростовской области, а подозреваемыми в несанкционированном переводе якобы являются работники одного из банков. На это потерпевшая ответила, что вкладов в этом банке у неё нет, но имеются в других. Тогда звонивший сказал, что проверит информацию и отключился.

«Через 15 минут на абонентский номер пенсионерки позвонил неизвестный и представился уже сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что по ее счету усматриваются подозрительные операции и ей необходимо снять все денежные средства и перевести их на „безопасный счет“», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

На следующий день женщина, выполняя указания звонившего, сняла свои сбережения в разных банках и, в течение восьми часов, совершила 239 переводов по 15 000 рублей на счета, указанные злоумышленником. Уже вернувшись домой, пострадавшая вспомнила, что слышала о подобной схеме мошенничества.

Общая сумма ущерба составила более 3,5 млн. рублей. Полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступления.

Тэги: дистанционное мошенничество, пенсионер

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