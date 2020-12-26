В Вологде два брата слили бензин с чужой машины, чтобы продать его и купить алкоголь

В Вологде задержаны двое подозреваемых в краже бензина.

«Сотрудникам вневедомственной охраны г. Вологды поступило сообщение о том, что возле одного из домов по ул. Карла Маркса двое мужчин сливают бензин с машины. Экипаж группы задержания через несколько минут прибыл на указанное место. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, также прибывшие на место происшествия, сообщили, что один из подозреваемых задержан, а второму злоумышленнику удалось скрыться», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Второго разыскиваемого росгвардейцы задержали в том же микрорайоне. Мужчина — 54-летний житель Никольского района — пытался спрятаться от них в сугробе. Задержанный пояснил, что вместе со вторым подозреваемым — его братом — слил бензин, чтобы продать его и купить алкоголь. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.