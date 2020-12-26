В Вологде два брата слили бензин с чужой машины, чтобы продать его и купить алкоголь

26.12.2020 [Происшествия]

В Вологде задержаны двое подозреваемых в краже бензина.

«Сотрудникам вневедомственной охраны г. Вологды поступило сообщение о том, что возле одного из домов по ул. Карла Маркса двое мужчин сливают бензин с машины. Экипаж группы задержания через несколько минут прибыл на указанное место. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, также прибывшие на место происшествия, сообщили, что один из подозреваемых задержан, а второму злоумышленнику удалось скрыться», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Второго разыскиваемого росгвардейцы задержали в том же микрорайоне. Мужчина — 54-летний житель Никольского района — пытался спрятаться от них в сугробе. Задержанный пояснил, что вместе со вторым подозреваемым — его братом — слил бензин, чтобы продать его и купить алкоголь. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тэги: кража

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологодская радиоведущая Арина Карельская погибла в Москве
В Вологде скончалась роженица с коронавирусом
В Великоустюгском районе на пешеходной ледовой переправе провалился под лед автомобиль
Двух вологодских призывников, которых неожиданно признали годными, отпустили из военкомата
Тела пропавших охотников обнаружили в лесу в Нюксенском районе
В Вологде призывника, который зашел в военкомат отдать результаты анализов, отправляют в армию
366 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Череповце экс-начальника отдела вневедомственной охраны осудили за взятку в 1,8 млн рублей
На площади Революции в Вологде установили 20-метровую искусственную ель
Горбольницу №1 в Вологде полностью перепрофилировали под коронавирусный моногоспиталь
23.12.2020 [Общество]

Вологодским торговым центрам рекомендовали перед Новым годом перейти на круглосуточный режим работы

1415
0
25.12.2020 [Культура]

Центр помощи волонтерам, работающим в сфере сохранения памятников, открылся в Вологодской области

458
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Изделия новой кружевной фабрики в Вологде высоко оценили в региональном департаменте культуры
Выставка гобеленов Светланы Синяевой и керамики Евгении Арсеньевой открылась в Череповце
Пенсионерка из Череповца перевела мошенникам более 3,5 млн. рублей
В Вологде два брата слили бензин с чужой машины, чтобы продать его и купить алкоголь
На памятнике адмиралу Николаю Кузнецову в Вологде заменили табличку
Вологжанка украла кошелёк у пенсионерки, с которой познакомилась на улице
Житель Кичменгского Городка заявил об угоне машины, чтобы избежать ответственности за ДТП
 
22.12.2020 [Общество]

Как на острове: жители улицы Бережок в Соколе требуют построить к ним дорогу

1777
0
26.12.2020 [БлогоVO]

Департамент здравоохранения отписался, мол дело это не наше, и вообще сами должны следить за социальной дистанцией

543
0
26.12.2020 [Обзор Прессы]

Земляки: Игорь Ручин

105
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика