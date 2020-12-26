На памятнике адмиралу Николаю Кузнецову в Вологде заменили табличку

В Вологде заменили табличку на памятнике адмиралу Николаю Кузнецову в Кировском сквере.

— Ура! Теперь она выглядит достойно заслуг адмирала Победы! Гранит, буковки — все как должно было быть! Как пояснила сотрудница Департамента городского хозяйства, ремонт стал возможен благодаря экономии бюджета, — сообщила на своей странице в соцсети вологжанка Марина Репина.

Как рассказал Марине начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов, ремонт постамента планируется в 2021 году.

Пост о том, что памятник адмиралу Николаю Кузнецову, установленный в 2016 году в Кировском сквере, разрушается на глазах, был размещен на нашем сайте в рубрике «БлогоVo» в октябре. Марина Репина написала, что краска по всем сторонам постамента облуплена и отваливается, а попытки замаскировать проплешины маркером «выглядят позорно и нелепо». Позже в администрации Вологды заявили, что до весны следующего года памятник адмиралу Николаю Кузнецову ремонтировать не будут. Дело в том, что контракт на содержание и текущий ремонт памятников чиновники заключают раз в год, а срок контракта 2020 года уже истек.