Вологжанка украла кошелёк у пенсионерки, с которой познакомилась на улице

В Вологде полицейские раскрыли кражу кошелька у 83-летней местной жительницы. Потерпевшая рассказала, что накануне ходила в магазин. Вернувшись домой, она поняла, что её кошелёк, в котором лежало 150 рублей, пропал. Пенсионерка оценила ущерб в 1700 рублей.

По записям видеонаблюдения из магазина полицейские установили, что подозреваемой в краже может быть 48-летняя местная жительница. Её задержали и доставили в отделение полиции.

«Женщина созналась в содеянном, пояснив, что накануне она познакомилась с потерпевшей на улице. Вологжанки разговорились и вместе проследовали в торговую точку. Уже в магазине злоумышленница увидела, торчащий из кармана пенсионерки кошелек, и незаметно вытащила его. Все похищенные деньги она потратила на алкоголь, а кошелек выкинула», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.