Житель Кичменгского Городка заявил об угоне машины, чтобы избежать ответственности за ДТП

В Кичменгском Городке задержан подозреваемый в заведомо ложном доносе.

31-летний местный житель заявил об угоне его автомобиля «Лада Приора». Машину с повреждениями кузова нашли недалеко от дома мужчины. Эксперты не обнаружили в авто следов угона. Кроме того, сыщики выявили несоответствия в показаниях заявителя и вызвали его в отдел полиции.

«В беседе с оперативниками мужчина признался, что на самом деле он совершил дорожно-транспортное происшествие, когда выезжал с парковки. Испугавшись ответственности, он решил сообщить об угоне автомобиля, чтобы отвести от себя подозрения», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По факту заведомо ложного доноса возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Ему также грозит лишение прав или до 15 суток ареста за оставление места ДТП.