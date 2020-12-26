Житель Кичменгского Городка заявил об угоне машины, чтобы избежать ответственности за ДТП

26.12.2020 [Происшествия]

В Кичменгском Городке задержан подозреваемый в заведомо ложном доносе.

31-летний местный житель заявил об угоне его автомобиля «Лада Приора». Машину с повреждениями кузова нашли недалеко от дома мужчины. Эксперты не обнаружили в авто следов угона. Кроме того, сыщики выявили несоответствия в показаниях заявителя и вызвали его в отдел полиции.

«В беседе с оперативниками мужчина признался, что на самом деле он совершил дорожно-транспортное происшествие, когда выезжал с парковки. Испугавшись ответственности, он решил сообщить об угоне автомобиля, чтобы отвести от себя подозрения», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По факту заведомо ложного доноса возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Ему также грозит лишение прав или до 15 суток ареста за оставление места ДТП.

Тэги: ложный донос, ДТП

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологодская радиоведущая Арина Карельская погибла в Москве
В Вологде скончалась роженица с коронавирусом
В Великоустюгском районе на пешеходной ледовой переправе провалился под лед автомобиль
Двух вологодских призывников, которых неожиданно признали годными, отпустили из военкомата
Тела пропавших охотников обнаружили в лесу в Нюксенском районе
В Вологде призывника, который зашел в военкомат отдать результаты анализов, отправляют в армию
366 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Череповце экс-начальника отдела вневедомственной охраны осудили за взятку в 1,8 млн рублей
На площади Революции в Вологде установили 20-метровую искусственную ель
Горбольницу №1 в Вологде полностью перепрофилировали под коронавирусный моногоспиталь
25.12.2020 [БлогоVO]

Недавно районные власти рапортовали, что в Тоншалово проведен крупный ремонт труб. А вот читатели нам прислали другие трубы

569
0
24.12.2020 [БлогоVO]

Нашего клиента обвинили в том, что наклейки на его автомобиле, а именно фирменная символика такси, не соответствует ГОСТам

1100
0
24.12.2020 [БлогоVO]

Умер олигарх Игорь Сосин. Он создал одну из первых в России торговых сетей «Старик Хоттабыч», потом OBI

497
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Изделия новой кружевной фабрики в Вологде высоко оценили в региональном департаменте культуры
Выставка гобеленов Светланы Синяевой и керамики Евгении Арсеньевой открылась в Череповце
Пенсионерка из Череповца перевела мошенникам более 3,5 млн. рублей
В Вологде два брата слили бензин с чужой машины, чтобы продать его и купить алкоголь
На памятнике адмиралу Николаю Кузнецову в Вологде заменили табличку
Вологжанка украла кошелёк у пенсионерки, с которой познакомилась на улице
Житель Кичменгского Городка заявил об угоне машины, чтобы избежать ответственности за ДТП
 
22.12.2020 [Общество]

Как на острове: жители улицы Бережок в Соколе требуют построить к ним дорогу

1777
0
26.12.2020 [БлогоVO]

Департамент здравоохранения отписался, мол дело это не наше, и вообще сами должны следить за социальной дистанцией

543
0
26.12.2020 [Обзор Прессы]

Земляки: Игорь Ручин

105
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика