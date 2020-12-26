В Череповце пьяный водитель пытался скрыться от полицейских

В Череповце полицейские задержали пьяного водителя. Информацию о том, что управляющий автомобилем «Ниссан Альмера» мужчина может быть пьян, правоохранители получили от неравнодушных граждан.

Патрульный наряд ГИБДД заметил схожую по описанию машину и потребовал водителя остановиться, но тот проигнорировал требование. Иномарку удалось остановить в ходе преследования. У 43-летнего мужчины, сидевшего за рулём, имелись явные признаки алкогольного опьянения.

«Согласившись пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, подозрения полицейских подтвердились. Дисплей алкотектора показал 0,703 мг/л. Кроме того, в салоне транспортного средства находился ребенок 2016 г. р., который сидел в детском удерживающем устройстве», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

На задержанного составили административный протокол. Машину эвакуировали на штрафстоянку, а ребёнка передали матери.