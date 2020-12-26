360 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области

26.12.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 360 новых случаев коронавирусной инфекции, 348 человек выздоровели, 9 умерли. Такие данные 26 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 21 656 пациентам. Большая часть из них — 16 856 человека — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 375 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что вологодским торговым центрам рекомендовали перед Новым годом перейти на круглосуточный режим работы. Из-за праздников ожидается увеличение количества покупателей. 

Тэги: коронавирус

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