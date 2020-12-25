В Санкт-Петербурге историку Олегу Соколову вынесли приговор за убийство аспирантки

25 декабря суд приговорил к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия историка, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова. Об этом сообщает «Лента.ру».

— При назначении наказания учтены смягчающие обстоятельства: частичное признание вины, раскаяние, принесение извинений потерпевшим. Кроме того, суд указал, что Соколов длительное время находился в психотравмирующей ситуации, вызванной конфликтом с публицистом Евгением Понасенковым. Также суд принял во внимание наличие у обвиняемого двух малолетних детей и пожилых родителей, — говорится в сообщении издания.

Как установлено судом, Соколов выпустил в голову своей любовницы четыре пули, а затем, чтобы скрыть следы преступления, расчленил ее тело кухонными ножами и топором. После этого он выбросил части в реку Мойку. Суд также признал историка виновным в хранении обреза, из которого он застрелил Ещенко.

Ранее сообщалось, что историка задержали в Санкт-Петербурге 9 ноября 2019 года при попытке утопить в реке рюкзак с отрезанными женскими руками.