36-летнего вологжанина будут судить за нападение на полицейского

25.12.2020 [Происшествия]

В Вологде прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 36-летнего местного жителя, обвиняемого в нападении на полицейского.
Как установило следствие, инцидент произошёл в отделении полиции, куда обвиняемого доставили за мелкое хулиганство. Мужчина ударил по голове полицейского, который составлял на него протокол, из-за чего на него надели наручники.

«Через непродолжительное время после снятия специальных средств обвиняемый, продолжая свои преступные действия, попытался нанести удар рукой по телу полицейского, однако не смог его ударить, поскольку потерпевший уклонился от удара», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: напал на полицейского

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