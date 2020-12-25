Вологжанина, который из ревности несколько раз ударил знакомого ножом, приговорили к шести годам колонии

В Вологде суд огласил приговор 52-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

По материалам дела, потерпевший жил в квартире подсудимого. В один из дней он позвал в гости их общую знакомую. После совместного распития спиртного и чтения стихов, женщина решила остаться на ночь.

«В какой-то момент, осужденный зашел в комнату и увидел, что его знакомая лежит с его другом в одной кровати. Обезумев от ревности, он схватил на кухне нож и нанес два удара в живот и один в грудную клетку, причинив последнему тяжкий вред здоровью. Потерпевшему удалось самостоятельно вызвать скорую», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры

В суде обвиняемый признал вину. Ему назначено наказание в виде шести лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.